Casa Alegre: uma nova montra online só com marcas portuguesas

Está online desde início de Setembro e quer ser uma montra do que de melhor, e mais sustentável, se faz por cá. Casa Alegre é a nova plataforma do Grupo Vista Alegre Atlantis (também detentor da Bordallo Pinheiro) e reúne mais de 50 marcas, entre moda, decoração, arte, lazer e bem-estar, alojamento e produtos alimentares. O que é que todas têm em comum? São "exclusivamente portuguesas com boas práticas ambientais e sociais", segundo garantiu a empresa em comunicado.

Inspirada por um estilo de vida soalheiro e pela paisagem mediterrânica, a Casa Alegre apresenta nomes bem conhecidos dos portugueses. Entre eles Ach. Brito, Burel Factory, Sanjo, Boa Safra, Topázio, Viarco e Viúva Lamego. Mas também há espaço para etiquetas menos badaladas: AFC Woodboards, Erika e Projecto Tasa.

José Manuel Ferrão

Um dos destaques vai para a secção dedicada à arte portuguesa. Pintura, gravura, escultura, ilustração e fotografia fazem parte da lista, que inclui já mais de 20 autores emergentes. Do lado dos alojamentos, há três unidades a marcar presença na loja online: Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo, Farmhouse of the Palms e Casa do Eirado, ambas no Algarve.

Enquanto isso, na secção gourmet, os clientes da plataforma vão poder encontrar uma selecção de vinhos, queijos e compotas da Casa da Ínsua, complementada por gins Amicis e Adamus.

+ Oficinas, visitas guiadas e um mercado: o MAAT faz cinco anos

+ Beer Ato: o novo festival de cerveja artesanal do Hub Criativo do Beato