Dupla x 38 Graus: a colaboração que a quer pôr a mexer

As duas marcas portuguesas juntaram-se para lançar The Bay. São quatro peças de fitness e, quem sabe, o empurrão que lhe faltava.

Quem tem experiência em protelar a ida ao ginásio conhece melhor do que ninguém o poder de persuasão de uma nova peça de roupa. O que dizer então de um conjunto inteiro? A pensar nisso, Dupla e 38 Graus juntaram-se para lançar uma pequena colecção. As duas marcas portuguesas — uma de vestuário de fitness, outra de fatos de banho e biquínis — criaram quatro peças com fibras feitas a partir de plástico reciclado.

Maria Martins

Um top reversível e umas calças, ambas as peças com riscas verdes e lilases, um top e uns calções biker com flores — a colecção troca a habitual neutralidade cromática do vestuário técnico por um estilo girly, inspirado nos ginásios de Los Angeles nos anos 80.

A consciência ambiental fez parte do processo. Na base das peças estão as fibras Seaqual e Newlife, produzidas a partir da reciclagem de plásticos retirados do mar. Os preços das peças variam entre os 54€ e os 80€. A colecção está disponível nas lojas online das duas marcas e ainda na Nossa Concept Store (Rua das Gáveas, 14).

