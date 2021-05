Duran Duran, a-ha e Bush devem tocar no Rock in Rio Lisboa em 2022

Ainda não é este ano. Mas Roberta Medina está convencida que é já para o próximo. A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa deverá ocupar o Parque da Bela Vista nos dias 18, 19, 25 e 26 Junho de 2022. E, se tudo correr bem, os Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush vão finalmente tocar lá no dia 25.

“A Cidade do Rock vai ser invadida pelos maiores hits do pop e do rock”, lê-se na página de Facebook do Rock in Rio Lisboa, onde foi anunciada a novidade. Os regressos de Foo Fighters, The National e Liam Gallagher também já estão agendados para 18 de Junho do próximo ano.

De acordo com a organização, todos os que tenham adquirido bilhete para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, têm o seu título automaticamente válido para o dia 25 de Junho do próximo ano, sem que seja necessária qualquer revalidação ou troca. Para mais informações basta consultar o site do festival, que está em constante actualização.

