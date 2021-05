Roberta Medina abriu um restaurante na Bela Vista, com petiscos para o Verão

O café e restaurante Casa de Pedra fica no Parque da Bela Vista e tem um menu com pratos frescos, cestas de piquenique e muita programação.

As enchentes no Parque da Bela Vista para o Rock in Rio foram adiadas para 2022, mas o espírito festivaleiro vai começando a despertar timidamente com o restaurante Casa de Pedra, obra de Roberta Medina e da equipa do Rock in Rio. O novo espaço abriu esta terça-feira, 4 de Maio, numa antiga “ruína abandonada”, que Roberta Medina visitou pela primeira vez há mais de uma década e até já tinha sido reabilitado para eventos privados, mas só agora abre verdadeiramente ao público. Além da oferta de restauração, com propostas leves e rápidas, haverá programação cultural para todos.

À entrada, só se vê esplanada – uma mancha de toldos a proteger-nos da intensidade da luz de Lisboa. Lá dentro, um buldogue-inglês dá-nos as boas-vindas, sentado num sofá azul eléctrico como num trono, por baixo de um néon vermelho a dizer Rock in Rio. Mais acima, vislumbramos uma mezzanine com mesas e cadeiras, refúgio para os mais reservados. Nas laterais, uma mostra de guitarras. Mas estes são apenas os primeiros de muitos pormenores curiosos, que nos convidam a descobrir esta casa.

Fotografia: Mariana Valle Lima

O espaço interior não só está repleto de mesas e cadeiras, uma plateia perfeita de madeira e arranjos florais, como tem um palco e um sistema de som e luzes capaz de nos fazer cair o queixo no chão. Como se não fosse suficiente, há ainda um acesso para uma segunda esplanada, também ao ar livre, mas mais resguardada. Antes, destaca-se a exposição de quadros de Luís Santos, mais conhecido pelas iniciais LS. É a primeira das muitas que se seguem, sempre com trabalhos de artistas locais.

Quando a fome aperta, Diego Lira, produtor de food & beverage e responsável de operações da Casa de Pedra, não hesita em fazer recomendações. No menu, destacam-se os pratos de massa (9€-12€), como a penne do mar, com gambas e espargos com molho aromático de limão, natas e tomatinhos, e as pizzas (9€-13€), como a pedra speciale, com molho de tomate caseiro, rúcula, mozzarella de búfala e tomate cherry. Mas há outras opções de prato principal, como saladas, bife da vazia com molho da casa e salmão na chapa.

Fotografia: Mariana Valle Lima

Se for mais guloso, vale a pena olhar também para as entradas (2€-5€) e sobremesas (5€-6€), das mini calzones recheadas até aos churros acompanhados por creme de avelã.

Há também um menu para pequeno-almoço e lanches, que inclui tostas (4,50€-7€), omeletes (4€-6€), bowls (5€-8€) ou até cestas de piquenique (15€-16,50€). “A ideia é escolher entre uma de duas cestas, Sunrise ou Sunset, e levar para o relvado ou qualquer outra parte do parque”, diz à Time Out Lisboa Joana Cardoso, PR manager do Rock in Rio e responsável pela comunicação da Casa de Pedra.

Fotografia: Mariana Valle Lima

Para breve, está a programação cultural, que deverá arrancar no final de Maio, com várias actividades de entrada livre. “Vamos ter desde DJ sets e showcases de artistas nacionais a vários outros projectos, inclusive um de músicas do mundo”, revela Joana. “Além de eventos musicais, teremos programas literários, promovidos pela LeYa, com encontros, lançamentos de livros, conversas com autores, workshops e flea markets.” Mas não só.

Aos fins-de-semana, estão previstas aulas de dança ao ar livre, para adultos e crianças, bem como de outras modalidades, como yoga e treinos de alta intensidade. Para as famílias, prometem-se oficinas, masterclasses e aulas-concerto. Uma festa, portanto. Enquanto não começa, é ir esplanadar ou piquenicar.

Casa de Pedra. Parque da Bela Vista. Ter-Sex 12.00-22.30 e Sáb-Dom 09.00-22.30.

