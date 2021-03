Rock in Rio adiado para Junho de 2022

A 9.ª edição do Rock in Rio foi novamente adiada. Espera-se que o festival possa regressar em força no próximo ano.

Este ano, ao contrário do previsto, os festivaleiros não se vão reencontrar no Parque da Bela Vista, em Lisboa. “Em 2022, o mundo será nosso outra vez”, lê-se na publicação de Instagram do Rock in Rio, que revelou na quinta-feira o adiamento do festival para o próximo ano. A decisão prende-se com o facto de, num cenário mundial de incertezas, ainda não estarem reunidas as condições para que o evento se realize no seu modelo original.

“Porque a saúde e segurança do público são a nossa principal preocupação, adiamos a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para o próximo ano, mais concretamente para os dias 18, 19, 25 e 26 de Junho de 2022”, revela Roberta Medina em comunicado. “Quando voltarmos a abrir as portas da Cidade do Rock, quatro anos terão passado desde a última edição e três anos desde a festa épica na Torre de Belém. Se há uma coisa que podemos garantir neste clima de incerteza, é que a espera vai valer a pena.”

A organização afirma ainda que, ao longo destes últimos meses, não só estudou vários cenários como discutiu em grupos de trabalho, com as autoridades competentes, diferentes medidas que permitissem desfrutar do festival ainda este ano. Infelizmente, chegada a data limite para iniciar as montagens, preferiram adiar. “Também nós sonhámos com um 2021 mais livre e continuamos a acreditar que, este verão, ainda poderemos sair à rua de mãos dadas. Mas para isso não podemos relaxar já.”

Ainda não há informações relativas ao cartaz, mas os bilhetes já adquiridos mantêm-se automaticamente válidos para a próxima edição, tal como aconteceu no primeiro adiamento, de 2020 para 2021.

