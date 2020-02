Duran Duran e a-ha confirmados no Rock in Rio

Os noruegueses a-ha vão tocar pela primeira vez em Portugal a 27 de Junho, no Rock in Rio Lisboa. Os Duran Duran são os cabeças de cartaz no mesmo dia. Blush e Xutos & Pontapés completam o cartaz do palco principal.

Os a-ha são um nome histórico da new wave da década de 80. São conhecidos sobretudo pela canção "Take On Me", retirada do disco de estreia, Hunting High and Low (1985). O décimo e mais recente álbum de originais do grupo, Cast in Steel, foi editado em 2015.

Os britânicos Duran Duran são outro nome icónico da new wave, com carreira iniciada ainda nos anos 70, apesar de só terem editado o álbum de estreia homónimo em 1981. A banda esteve em Portugal pela última vez em 2005, e desde então já lançou mais três discos. O mais recente, Paper Gods, saiu em 2015.

Mas os primeiros a subir ao Palco Mundo, no dia 27 de Junho, vão ser os Bush. Gavin Rossdale e companhia juntaram-se nos 90s e conheceram algum sucesso na ressaca do grunge. Vêm a Lisboa apresentar um novo disco, The Mind Plays Tricks on You, que deve sair na Primavera.

Além dos Xutos & Pontapés, há mais nomes confirmados para o dia 27 de Junho. Os Delfins vão reunir-se para um concerto no mesmo dia, no palco secundário, que recebe ainda o cantor brasileiro Ney Matogrosso e a banda do filme Variações.

O Rock in Rio Lisboa volta realizar-se no Parque da Bela Vista, nos dias 20, 21, 27 e 28 Junho. The Black Eyed Peas, Camila Cabello (20), Foo Fighters, The National (21), Post Malone e Anitta (28) são outros dos principais nomes do cartaz. Os bilhetes diários custam 69€ e há passes para os fins-de-semana de 20 e 21 ou 27 e 28, por 112€.

