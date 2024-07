Durante dois dias, há dança, workshops e artesanato nesta igreja

A 20 e 21 de Julho, o FestivalCorpo.Lx2024 ocupa os jardins da Igreja da Memória. Além dos espectáculos de dança, há workshops, palestras, e ainda uma um espaço dedicado ao artesanato. A entrada é livre.

Com o mesmo objectivo que percorre todas as edições, que passa por descentralizar e massificar as artes, o local escolhido para a 16.ª edição do festival dedicado à dança é a Igreja da Memória, na Ajuda. Durante dois dias, o espaço torna-se palco de várias actividades artísticas, entre as 10.00 e as 19.00.

Os espectáculos de dança, de artistas nacionais e estrangeiros, tanto de escolas de dança como de companhias e profissionais, acontecem da parte da tarde, tanto no sábado como no domingo. Já durante a manhã, decorrem workshops e palestras, os quais a participação requer inscrição através do email reserva@aiadanca.com.

No espaço dedicado ao artesanato e lazer, pode contar com a mostra de trabalhos feitos por artesãos e também uma zona de esplanada em que há street food. Durante este fim-de-semana, também pode visitar a exposição "O Corpo", que inclui trabalhos de pintores, escultores e artistas plásticos.

O FestivalCorpo.Lx é produzido pela Ai!aDança, em conjunto com a Junta de Freguesia da Ajuda.

Igreja da Memória (Ajuda). 20-21 Jul. Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada livre

