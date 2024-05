Durante duas semanas, o Metro do Cais do Sodré só vai ter um cais de embarque

Estação do Cais do Sodré

A construção da Linha Circular do Metro de Lisboa continua a avançar e a próxima fase da obra, junto ao rio Tejo, vai afectar a vida dos passageiros durante duas semanas numa das mais concorridas estações da rede: Cais do Sodré. Entre 13 e 26 de Maio, esta estação vai funcionar com apenas um cais de embarque, tanto para as entradas como para as saídas dos comboios. A empresa assegura, no entanto, que a circulação “não será afectada”.

Esta fase da empreitada, informa o Metropolitano de Lisboa em comunicado, esta quarta-feira, servirá “para a integração do túnel de Santos em construção na estação do Cais do Sodré, estando também em curso trabalhos com vista à construção de um novo Posto de Tracção”. “Durante o período da intervenção a circulação de comboios não será interrompida”, frisa a mesma nota, que adianta pormenores sobre o funcionamento da estação nesse período.

“Serão criados na estação do Cais do Sodré novos circuitos para circulação de passageiros, quer na estação, quer no cais de embarque, que estarão devidamente sinalizados e delimitados”, explica a empresa. E ainda: “Serão reforçadas as equipas de vigilantes em presença na estação do Cais do Sodré para apoio à gestão dos fluxos de passageiros, quer no acesso ao cais de embarque, quer nas entradas e saídas dos comboios”.

Reconhecendo que a obra vai causar “transtornos” a quem passar pela estação, o Metropolitano de Lisboa apela à compreensão dos utilizadores, mas sobretudo “ao cumprimento de todas as orientações de segurança”. A expectativa é que a estação do Cais do Sodré volte a funcionar normalmente às 6.30 de 27 de Maio, uma segunda-feira. A Linha Circular, essa, está previsto ser inaugurada no segundo semestre de 2025.

