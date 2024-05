Durante uma semana, a Broadway vai mudar-se para Lisboa

Em Julho, a Broadway volta a dançar e cantar até Portugal. Entre 15 e 21 de Julho, Broadway em Lisboa 2024 apresenta espectáculos, workshops e concertos em vários espaços da cidade. Aos artistas nacionais, juntam-se Bernadette Peters, Keala Settle e Gavin Creel, aclamados nomes da Broadway.

Durante uma semana, a capital portuguesa é apresentada como a Cidade do Teatro Musical, o que, segundo Martim Galamba, fundador da Musical Theater Lisbon, reforça a ponte que tem vindo a ser construída, desde 2022, entre a Broadway e Lisboa. "Broadway em Lisboa 2024 assume-se como um evento estratégico para o panorama cultural português, com a presença inédita de alguns dos maiores nomes do mundo do espectáculo a nível mundial", refere Galamba, em comunicado.

No primeiro dia, 15 de Julho, o Capitólio, no Parque Mayer, recebe Bernadette Peters, vencedora de três prémios Tony, numa celebração da sua carreira. A actriz, cantora e autora protagoniza uma conversa e uma sessão de perguntas e respostas com o público, que conta ainda com uma actuação de Sissi Martins e Rúben Madureira. No dia seguinte, a partir das 21.00, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, em Telheiras, os dois artistas portugueses são os convidados de Luís David, que comemora um ano do podcast O artista da Broadway que nunca fui.

Dia 18, ainda no mesmo sítio, às 20.00, é Gavin Creel, vencedor de um Tony e de um Olivier, que tem uma conversa e sessão de perguntas e respostas. A 19 e 20, o Jardim do Torel é palco de Broadway no Parque, que conta com a participação de Keala Settle, nomeada para vários prémios e parte do elenco do filme The Greatest Showman. O espectáculo inclui êxitos, tanto clássicos como contemporâneos, da Broadway e apresenta um elenco de actores, cantores e bailarinos portugueses.

Entre 19 e 21 de Julho, Gavin Creel dá uma formação intensiva com um grupo de 18 artistas nacionais e estrangeiros, na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro. Todas as informações acerca da inscrição podem ser consultadas no site da Musical Theater Lisbon.

Vários locais. 15-21 Jul. Seg-Dom vários horários. Vários preços

