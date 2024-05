Festival Popular das Avenidas Novas leva o Alentejo ao Arco do Cego

O certame realiza-se no Jardim do Arco do Cego a 25 e 26 de Maio. A programação inclui música, gastronomia e tradições populares alentejanas.

A Junta de Freguesia das Avenidas Novas está a preparar a estreia do primeiro Festival Popular das Avenidas Novas, que terá lugar no Jardim do Arco do Cego nos dias 25 e 26 de Maio. Nesta primeira edição, a programação será totalmente dedicada à gastronomia, à música e às tradições populares da região alentejana.

“No âmbito das actividades do Pelouro da Cultura, este certame contribui para dinamizar espaços emblemáticos da freguesia”, lê-se em comunicado da Junta, que promete um fim-de-semana temático com actividades para todas as idades.

No dia 25, a festa começa pelas 10.00. Para além do Mercado no Bairro, que estará a funcionar até às 20.00 com barraquinhas de artesanato, souvenirs e, claro, produtos regionais alentejanos, haverá concertos a partir das 21.30. O cartaz inclui o Grupo Coral Cantares de Évora, um Quarteto de Cordas e a Ronda dos 4 Caminhos.

Já no dia 26, ao longo do dia, haverá actuações do Rancho Cantadores da Aldeia Nova de São Bento e do Grupo Coral Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, bem como do Rancho Folclórico da Bela Vista de Gáfete.

Jardim do Arco do Cego. 25-26 Mai, Sáb 10.00-20.00 e a partir das 21.30 (concertos), Dom 10.00-18.00. Entrada livre

+ Há Música na Casa da Cerca até Outubro, incluindo um tributo a José Afonso