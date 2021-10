Durante uns dias, o Gardens tem um menu composto apenas por sobremesas

Aqueles que preferem doces a tudo o resto sabem que a melhor parte da refeição é a última a ser servida. São os mesmos que olham para a lista das sobremesas antes de eleger o prato principal e os mesmos que acompanham sempre o café com uma fatia de bolo ou um pastel de nata.

É para os gulosos que o Gardens dedica "a semana mais doce do ano", como anunciama em comunicado. Até sábado, dia 23, entre as 20.30 e as 22.30, o restaurante do Paço do Lumiar tem à disposição um menu inteiramente composto por sobremesas.

"Sabemos que as sobremesas têm um lugar especial para quem nos visita com mais frequência, que quase passa a refeição à espera do momento de poder pedir aquele mimo de que tanta gosta!", lê-se na mesma nota de imprensa.

Há sete pratos neste menu. Para começar, uma surpresa de chocolate, feita com chocolate de leite, morangos, creme de avelã, amêndoa laminada e gelado Magnum mini. Segue-se uma textura de chocolate e avelã, com aroma de baunilha e frutos secos. Depois, a tarte tatin acompanhada com gelado de baunilha e um leite creme em leito de puré de maçã.

A degustação inclui ainda o clássico arroz doce, aqui caramelizado, e um cheesecake de frutos vermelhos, com vinho do Porto. E para manter a glicemia controlada, há uma mousse de chocolate de leite belga que não leva açúcar adicionado.

Este menu de degustação guloso tem o custo de 15 euros.

R. Formosinho Sanchez 79. Das 20.30 às 22.30

