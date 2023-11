D’ZRT, 4 Taste e Just Girls regressam juntos ao palco em 2024

As três bandas, todas surgidas no âmbito de ‘Morangos com Açúcar’, vão reencontrar-se a 8 de Junho, no Passeio Marítimo de Algés.

Este ano é o ano dos regressos e dos reencontros. Depois de um interregno de 12 anos, os D’ZRT voltaram aos palcos, numa digressão que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país. Agora, é a vez dos 4 Taste e das Just Girls, num reencontro entre as três bandas, que representam também as turmas de 2004, 2006 e 2007 do Colégio da Barra e da Escola Secundária D. Sebastião, na ficção de Morangos Com Açúcar. A promotora Everything Is New promete “a mais doce reunião do Verão”, a 8 de Junho de 2024, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Luke D’Eça (voz e guitarra), Nélson Patrão (guitarra), David Gama (baixo) e Francisco Borges (bateria) são a cara dos 4 Taste e voltam passados 17 anos da sua formação, em 2006, para tocar ao vivo músicas como “Diz-me Que Sim” ou “Só Tu Podes Alcançar”. Já Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas formam as Just Girls, que se estrearam em Novembro de 2007 com um álbum homónimo, que conquistou quatro platinas e figurou como o disco mais vendido durante várias semanas (em Fevereiro de 2008, estava em 2.ª lugar no top de vendas nacional, logo abaixo de Back to Black de Amy Winehouse). Agora, espera-se a revisitação de temas como “A Vida Te Espera” e “O Jogo Vai Começar”, da compilação Bye Bye, lançada em 2010.

Os bilhetes estão à venda e custam entre 35€ (plateia em pé e mobilidade condicionada), 90€ (Golden Circle) e VIP Golden Circle (120€).



Além deste concerto em Junho, os D’ZRT também se vão juntar ao Take That para abrir a 16.ª edição do festival Marés Vivas, a 19 de Julho. Ainda antes, lançam nesta sexta-feira, 24 de Novembro, o álbum D’ZRT ao Vivo Altice Arena, que estará disponível em todas as plataformas digitais.

