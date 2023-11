“Acção! Deu o clique da claquete”: concerto de regresso dos D’ZRT vai para a Prime Video

Estávamos em 2004 e Morangos com Açúcar ia para a segunda temporada. Surgia então uma banda que viria a tornar-se um sucesso entre os jovens portugueses. Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Angélico eram a cara dos D’ZRT. Após um interregno de 12 anos, voltaram aos concertos e, agora, o primeiro desses espectáculos vai poder ser visto na Prime Video.

D'ZRT: O Regresso 2023 – Ao Vivo Altice Arena estreia este sábado, 25 de Novembro. “Para Mim Tanto Me Faz”, cover de “Teenage Superstar” da neerlandesa Kim-Lian e single de estreia da banda, e “Verão Azul” foram algumas das canções que os D’ZRT revisitaram neste concerto, que esgotou a maior sala do país a 29 de Abril deste ano, e que deu início a uma digressão com uma dúzia de datas.



O concerto dos D’ZRT chega à plataforma de streaming da Amazon numa altura em que uma das apostas do catálogo para Portugal são precisamente as novas temporadas de Morangos com Açúcar. Operação Maré Negra, Pôr do Sol e O Clube são outros dos títulos nacionais dispoiníveis.

Prime Video. Estreia a 25 Nov

