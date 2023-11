THIS IS SHORT: curtas-metragens ganham um streaming só para elas

Lançada em 2021 no formato vídeo on demand e entretanto interrompida, a plataforma THIS IS SHORT passa a estar disponível de forma permanente.

A plataforma THIS IS SHORT foi lançada em 2021 pela European Short Film Network (ESFN), com curadoria de seis festivais de cinema europeus. Esteve disponível durante três meses em tempos de pandemia. Depois regressou na Primavera de 2022 pelo mesmo período de tempo, mas acabou por inspirar uma solução mais permanente, anunciada no arranque de 2023. E está finalmente online. A partir desta segunda-feira, 20 de Novembro, a THIS IS SHORT já não se vai embora.

"O novo serviço destina-se aos curiosos e aos cinéfilos, ao público das artes e dos festivais, aos realizadores e aos que querem descobrir talentos. Trata-se do grande cinema em toda a sua brevidade", explicam em comunicado os membros da ESFN, onde também defendem que o formato da curta-metragem “é e sempre foi a mais importante fonte de inovação para a arte do cinema e da realização cinematográfica”.

Nesta primeira fase, a THIS IS SHORT (thisisshort.com) conta com pouco mais de uma centena de filmes “cuidadosamente seleccionados”, oriundos de cerca de 30 países – e serão acrescentandos regularmente novos filmes. O programa apresenta-se como “diversificado, indo desde a actualidade e filmes premiados a retrospectivas e especiais de fim-de-ano”, numa plataforma que também guarda espaço para “críticas aprofundadas de filmes seleccionados em colaboração com parceiros”. A curadoria está a cargo dos festivais Vienna Shorts (Áustria), Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Alemanha), Go Short Festival (Holanda), Short Waves Festival (Polónia), Uppsala Kortfilmfestival (Suécia) e do português IndieLisboa.

Os filmes são escolhidos de entre os cerca de 40 mil produções inscritas todos os anos, assim como dos arquivos destes festivais, e estão acessíveis em todo o mundo, sem restrições regionais, através de uma subscrição mensal (4,99€) ou anual (49,99€).

