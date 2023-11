Portugal vai ter de esperar para ver ‘The Curse’, um dos fenómenos do momento

"Bizarramente cativante", diz a Esquire; um "drama requintado e digno de vergonha alheia", lê-se na New Yorker; "tenso, ambicioso e absolutamente único", descreve o Guardian; "excruciante", sentencia a Slate. The Curse, cujos três primeiros episódios estrearam a 12 de Outubro no New York Film Festival, chegou aos pequenos ecrãs a 12 de Novembro na grelha do canal norte-americano Showtime, e tornou-se um dos fenómenos televisivos da época nos EUA. Mas só irá atravessar o Atlântico rumo à Europa a 5 de Janeiro, a data de estreia no mercado europeu, no streaming da SkyShowtime. Emma Stone é a grande estrela do elenco.

The Curse versa sobre um casal recém-casado que leva a sua visão sobre habitação ecológica a uma pequena comunidade chamada Española (e que é um local real), localizada no estado norte-americano do Novo México. Uma missão que depressa se transforma num reality show, quando um excêntrico produtor vê uma boa oportunidade nesta história. A situação depressa fica fora de controlo, talvez por causa de uma maldição ou, quem sabe, por culpa de uma teia de zonas cinzentas éticas e morais que vão surgindo no decurso das filmagens. Ao mesmo tempo, o casal tenta manter a sua relação à tona.

Esta é uma produção da Showtime que se juntou à produtora do momento, a A24, para gerar The Curse, criação de Benny Safdie (Diamante Bruto) e Nathan Fielder (The Rehearsal), que também assumem a produção executiva, assinam o argumento e integram o elenco. Nathan na pele de Dougie Schecter, o produtor, e Benny como o protagonista Asher Siegel, a quem se junta a oscarizada Emma Stone (La La Land), que interpreta a sua cara-metade Whitney Siegel.

SkyShowtime. Estreia a 5 de Janeiro

