No reality show que explora o universo 007, Brian Cox controla tudo

‘007: Estrada Para o Milhão’ (Prime Video) é uma série de aventura, mas no formato reality show e com Brian Cox no papel de vilão e fiel guardião do chorudo prémio monetário.

Nove duplas de concorrentes competem pelo prémio final de um milhão de libras (cerca de 1,14 milhões de euros) em mais um reality show saído do universo da ficção audiovisual. Depois de Squid Game: O Desafio (Netflix), a Prime Video aposta as fichas numa grande produção homóloga, um concurso que decorre no universo do espião mais popular do mundo, James Bond. Em 007: Estrada Para o Milhão não há Bond, mas sim uma personagem enigmática que responde por O Controlador, interpretada por Brian Cox (Succession), uma figura culta e vilanesca que tem por missão tornar a vida difícil aos concorrentes. Os oito episódios estão disponíveis desde esta sexta-feira.

O prémio final está na posse de O Controlador e para lá chegarem os participantes têm de superar provas de “inteligência, resistência e heroísmo”, descreve a Prime Video em comunicado, num formato que apesar de real é também cinematográfico e que foi filmado em locais por onde passaram as aventuras de Bond, como as Terras Altas da Escócia, os Alpes Suíços, as ruas de Veneza ou mesmo chileno deserto Atacama.

Os concorrentes, que vão competir em equipas de duas pessoas, não só terão de ultrapassar uma série de obstáculos como deverão responder corretamente a dez perguntas escondidas por O Controlador nas diferentes localizações. "Consegui ver como as pessoas comuns lidariam com uma aventura de James Bond. À medida que viajam pelo mundo para alguns dos locais mais emblemáticos de Bond, as coisas tornam-se mais intensas e emocionantes. Gostei do meu papel de vilão e de atormentador, com licença para pôr os participantes esperançosos à prova”, disse Cox, citado pelo serviço de streaming, no passado mês de Abril.

A produção de 007: Estrada Para o Milhão é uma colaboração entre a Amazon Studios, a EON Productions, a 72 Films e a MGM Alternative e conta com produtores de filmes James Bond, como os irmãos Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Inicialmente, Bryan Cox até achou que se tratava de um filme mesmo a sério de James Bond, como confessou a Jimmy Fallon, no Tonight Show. "Pensei que era o novo filme do James Bond e disse: ‘Finalmente vão meter-me num filme do James Bond. Adoraria ser um vilão de James Bond, seria muito interessante e pensei que este era o meu momento.” Não foi bem, mas foi quase.

