‘Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó’ chega ao pequeno ecrã

Até à data, é o filme português mais visto do ano nas salas de cinema. Agora, a produção da Coyote Vadio está disponível no streaming da Prime Video.

Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó

Duas temporadas e muito sucesso depois, o universo da série Pôr-do-Sol chegou aos cinemas com Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, a longa-metragem que conta a saga dos Bourbon de Linhaça e do seu bem mais valioso: o Colar de São Cajó, na família há mais de 3500 anos. Após ter estreado no grande ecrã a 3 de Agosto, chega ao catálogo da Prime Video apenas três meses depois, esta quinta-feira, 9 de Novembro.

Protagonizado por Gabriela Barros (Vanda), Diogo Amaral (Pedro e Inês), Marco Delgado (Prisão Domiciliária), Sofia Sá da Bandeira (Amor Maior) e Rui Melo (Conta-me Como Foi), Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó está na primeira posição dos filmes portugueses mais visto do ano em território nacional, seguido de Um Filme do Caraças, de Hugo Diogo, e Mal Viver, de João Canijo (este último o candidato português aos Óscares, na categoria de Melhor Filme Internacional).

Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó é assim a mais recente produção nacional a juntar-se ao streaming da Prime Video, que inclui títulos como Morangos com Açúcar, Operação Maré Negra, Chegar a Casa, A Crónica dos Bons Malandros, A Espia, PRAXX, ou documentários como Factory of Dreams: Benfica, Eu Amo o Benfica e Quintana: Um Guerreiro Extraordinário.

