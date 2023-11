Filipe Raposo senta-se ao piano para dar música a dois clássicos do cinema mudo

Em Novembro e Dezembro, entra em cena no Centro Cultural da Malaposta o ciclo A Arte no Cinema, com curadoria do pianista Filipe Raposo. O destaque vai para dois cine-concertos de obras de Dziga Vertov e Robert Wiene.

Pianista e compositor, Filipe Raposo é também cinéfilo. E é ele o curador do ciclo Arte e Cinema, que celebra a forma como a sétima arte tem, ela própria, a arte de sintetizar várias disciplinas artísticas no seu plano – como a arquitectura, a música, a dança, a poesia, a escultura ou a pintura. Entre Novembro e Dezembro, o Centro Cultural da Malaposta é a casa deste ciclo composto por várias exibições, com destaque para dois cine-concertos em que o próprio Raposo musica clássicos do cinema mudo.

Os cine-concertos acontecem ao domingo e a 12 de Novembro, pelas 17.00, Filipe Raposo apresenta ao vivo a sua composição para O Homem da Câmara de Filmar (1929), considerada a obra-prima do soviético Dziga Vertov e um dos filmes no cânone do cinema documental. Um registo do quotidiano da população de Moscovo, através de técnicas inovadoras de então, e um filme mudo do cineasta que é considerado precursor do cinema-verité. O segundo cine-concerto está marcado para 17 de Dezembro, também às 17.00, com outro clássico do cinema. Trata-se de O Gabinete do Dr. Caligari (1920), do alemão Robert Wiene, um filme de terror expressionista sobre um hipnotizador (Caligari) que usa um sonâmbulo para levar a cabo uma série de assassinatos.

As restantes sessões do ciclo A Arte no Cinema, para ver entre 17 de Novembro e 15 de Dezembro, estão agendadas para as noites de sexta-feira, sempre às 20.30. Incluem, por ordem de exibição, 2001: Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick; Fellini 8 1/2 (1963), de Federico Fellini; O Nascimento da Arte (2022), de António Jorge Gonçalves e Filipe Raposo; Viagem a Lisboa (1994), de Wim Wenders; e O Mundo a Seus Pés (1941), de Orson Welles.

Centro Cultural da Malaposta. Sessões normais: Sex 20.30 (17 de Novembro a 15 de Dezembro). Bilhete: 4€/ Cine-concertos: Dom 17.00 (12 de Novembro e 17 de Dezembro). Bilhete: 12€

+ Ana Rocha de Sousa encena Natália: “A liberdade é o pilar da vida. É por isso que estamos aqui”

+ ‘O Rapaz e a Garça’, ‘Napoleão’ e outras estreias de cinema para ver em Novembro