‘The Resort’: uma série para quem tem saudades de ‘The White Lotus’

Depois de The White Lotus, a ficção em episódios aposta em mais um resort de luxo como cenário, desta vez em Akumal, no México, e com humor negro à mistura. Mas o enredo da série The Resort vai noutra direcção, a do true crime, definindo-se como “parte história metafísica de detectives, parte aventura à Indiana Jones, parte romance coming-of-age”, diz a TVCine em comunicado. Protagonizada por Cristin Milioti (How I Met Your Mother) e William Jackson Harper (The Good Place), estreia na próxima segunda-feira, 20 de Novembro, na grelha do canal TVCine Emotion.

The Resort – que chega à televisão portuguesa mais de um ano após ter estreado nos EUA, no streaming da Peacock – começa com o check-in do casal Noah e Emma no luxuoso Oceana Vista Resort, localizado na Riviera Maia. À beira do divórcio, procuram encontrar um novo ritmo paro o amor, só para depois se verem envolvidos num mistério, quando Emma encontra um telemóvel antigo na selva mexicana. Este objecto arrasta-os para um caso com 15 anos, sobre o bizarro desaparecimento de dois jovens adultos. Um caso que envolve “um homicídio e um furacão com uma força vista apenas uma vez a cada cem anos”, no estado mexicano de Yucatan.

Criada por Andy Siara (argumentista do filme Palm Springs), conta com a produção executiva de Sam Esmail (criador da série Mr. Robot) e também com a prestação dos actores Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Dylan Baker (Caçadores)

TVCine Emotion. Estreia a 20 de Novembro às 22.10

