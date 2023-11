Tomás Alves, Ana Padrão e Lua Michel vencem prémios da Fundação GDA

A Fundação GDA distinguiu esta terça-feira três talentos nacionais que se destacaram na tela em 2022. Tomás Alves, Ana Padrão e a jovem Lua Michel foram os vencedores das três categorias do prémio que é dedicado em exclusivo à interpretação na sétima arte e tem um júri composto exclusivamente por actores.

Na 16.ª edição do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA, Tomás Alves levou para casa o prémio de Melhor Interpretação de Papel Principal, por Salgueiro Maia – O Implicado, de Sérgio Graciano, no qual vestiu a pele do capitão de Abril. O galardão de Melhor Interpretação de Papel Secundário foi atribuído a Ana Padrão, pelo seu papel no filme Alma Viva, da luso-francesa Cristèle Alves Meira, que já tinha sido distinguido nos Prémios Sophia, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. Esta longa-metragem teve outro membro do elenco distinguido durante a cerimónia dos prémios da Fundação GDA. A jovem Lua Michel, filha da realizadora, conquistou a distinção Novo Talento, alguns meses após também se ter sagrado vencedora nos Prémios Sophia, mas na categoria para Melhor Actriz.

Este ano, o júri foi composto pelos actores Ângela Pinto, Luís Lucas e Sandra Faleiro que antes da cerimónia destacaram “um número invulgar de novas actrizes e de novos actores com muito talento e grande domínio técnico dos desempenhos” nas 24 longas-metragens portuguesas estreadas em 2022.

