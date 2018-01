E a palavra de 2017 é... incêndios

Fechadas as votações, "incêndios" foi eleita a palavra mais representativa do ano que passou. Sucede a "geringonça", a mais repetida em 2016.

"Os sucessivos incêndios em todo o país fizeram de 2017 um dos anos mais trágicos de sempre, pela enorme quantidade de vítimas e pela dimensão da área atingida", recorda a Porto Editora, impulsionadora desta eleição. Não estranha por isso que a palavra tenha sintonizado 37% dos cerca de 30 mil votantes, sobrepondo-se a outros termos na corrida.

No segundo lugar deste processo de escolha que decorreu durante o mês de Dezembro ficou "afecto", e no terceiro "floresta". Com apenas 1% de preferência, "independentista" (numa alusão à situação vivida na Catalunha) ficou na última posição.

O resultado da votação foi conhecido esta quinta-feira numa cerimónia na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém.

+ E as candidatas a palavra do ano são...