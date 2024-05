E este 28, alguém apanha? Vem aí a caderneta de cromos ‘Sobre Carris’

Como em todas as cadernetas, também aqui haverá os cromos raros e os que já toda a gente tem. Vão vender-se a partir deste sábado, 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, nos três museus do país que se juntaram para lançar a iniciativa – o da Carris (em Lisboa), o Ferroviário (no Entroncamento) e o do Carro Eléctrico (no Porto), fisicamente e online, através do site de cada uma das instituições.

DR Caderneta de Cromos: Sobre Carris

A Caderneta de Cromos: Sobre Carris divide-se em três secções, dedicadas aos três museus, e apresenta raridades como o Eléctrico Salão n.° 283, que começou a circular em Lisboa há mais de 100 anos, a locomotiva-brinquedo La Liliputienne (para quem não se lembra, Lilliput é o país imaginário que Jonathan Swift ficcionou no livro As Viagens de Gulliver) ou o Vagão 76, um veículo que prestava socorro aos eléctricos do Porto entre as décadas de 1950 e 1970. Quem entrar na colecção, poderá assim viajar até 1846, carris afora, conforme partilha a Carris com a Time Out, sem querer avançar mais detalhes sobre o projecto.

DR Eléctrico 283

A iniciativa surge no âmbito do 25.º aniversário do Museu da Carris e destina-se a “miúdos e graúdos, a aficcionados do mundo dos transportes, a coleccionadores de cadernetas e a todos aqueles que, de uma forma desinteressada, queiram simplesmente coleccionar cromos dos veículos que marcaram a evolução da mobilidade e dos transportes em Portugal”, afirma a directora da instituição, Ema Favila Vieira.

Tony Walmsley (via Porto Desaparecido) Vagão n.º 76

A caderneta será lançada este sábado, 18 de Maio, às 10.30, a par de uma programação especial que inclui a construção de um mural colectivo nas instalações do Museu da Carris, em Alcântara, um passeio no eléctrico 330 ou um concerto do Trio de Jazz da Carris. No mesmo dia, passa a ser possível fazer uma visita virtual pelo clássico eléctrico 28, "reforçando a aposta do Museu da Carris no digital".

