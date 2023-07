E já lá vão três. Café Joyeux abre em Cascais, na mítica Casa das Riscas

O projecto solidário, que emprega pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, chega à Casa das Riscas, na Lota, na próxima terça-feira.

O Café Joyeux prepara-se para abrir o seu terceiro espaço em Portugal. O projecto solidário vindo de França, que já conta com um espaço em São Bento e outro no Edifício Ageas Seguros Portugal, em Lisboa, vai instalar-se na Casa das Riscas, em Cascais, na próxima terça-feira, dia 18 de Julho. O objectivo é o de sempre: empregar pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, tais como a trissomia 21 ou o autismo, estimulando a sua inclusão social e profissional.

“Estamos muito felizes por inaugurar o novo Café Joyeux em Cascais e queremos agradecer a ajuda de todos os nossos parceiros, sem os quais este projeto não teria sido possível. Esperamos uma média diária de 100 clientes neste novo espaço, cujas receitas totais vão contribuir para a missão do Café Joyeux e para a abertura de novos cafés-restaurante como este”, afirma Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida e CEO do Joyeux em Portugal, num comunicado enviado à imprensa.

No novo espaço junto à baía, com um espaço interior e esplanada, foram empregados 12 funcionários com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, além de um gerente, um subgerente e seis supervisores que os vão acompanhar e formar. Aqui, como nas outras moradas, são garantidos o pequeno-almoço, almoço e lanche.

As opções são as típicas de cafetaria e ainda refeições rápidas preparadas com produtos frescos e da estação. Além disso, o espaço vai disponibilizar opções de catering e, em breve, será lançado um serviço de take-away, entregue em bicicleta eléctrica. Por fim, vai ser ainda possível comprar ou desfrutar de um “café Joyeux”, em grão ou cápsulas, torrefacionado.

