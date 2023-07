Lisbon Sunset by Time Out: música, gastronomia e cinema à beira-rio

Arranca já esta quinta-feira o programa de fim de tarde que vai animar o Terrapleno de Santos até 6 de Agosto. Conte com DJs, brindes entre amigos e sessões de cinema. Sempre com entrada livre.

O Verão está aí e não há sítio melhor para passar os fins de tarde quentes (mesmo que seja durante a semana) do que uma enorme esplanada à beira-rio. Esta quinta-feira, arranca a primeira edição do Lisbon Sunset by Time Out, um evento que junta DJs, street food e cinema ao ar livre no Terrapleno de Santos. O programa estende-se até 6 de Agosto, sempre com entrada livre.

Para começar, o Lisbon Sunset by Time Out vai contar com a música de DJ Eduard e DJ João Morgado, já esta quinta-feira, DJ Kit Tech e DJ Frederico Lopes, na sexta-feira, e de DJ Vladislove, no sábado. As portas abrem às 18.00 e a animação dura até à meia-noite.

Os domingos vão ser dias de cinema. A primeira sessão acontece já no dia 16 de Julho, às 21.30, com o filme Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro de 2022, em Cannes. Seguem-se outros êxitos da sétima arte – A Morte de Estaline (23 Jul), A Pior Pessoa do Mundo (30 Jul) e Bem Bom (6 Ago).

A comida e a bebida também fazem parte deste pôr-do-sol com vista para o Tejo. Conte com várias opções de street food e bares, entre outras atracções que serão ainda anunciadas.

Terrapleno de Santos. Ter-Dom 18.00-00.00 (até 6 Ago). Entrada livre

