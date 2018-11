Os Capitão Fausto voltam a celebrar o Natal no Musicbox, junto de quem os quer (ouvir) bem.

O concerto de 25 de Dezembro é mais uma oportunidade para ouvir em primeira mão as canções de A Invenção do Dia Claro. O aguardado novo álbum do grupo devia ter saído este ano, mas pelo andar da carruagem só vai chegar em 2019.

Depois do concerto, a cabine será ocupado por Cuca Monga DJs, que fazem a festa até às seis da manhã.

Os bilhetes custam 15€ e já se encontram à venda nos locais habituais.

