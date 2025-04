É oficial: estas são as cidades mais caras do mundo em 2025

Writer, Time Out Travel

Não precisa que seja a Time Out a dizer o óbvio: viver em grandes cidades é cada vez mais caro. A Henley & Partners, uma empresa especializada em migração de riqueza, publica anualmente um relatório que revela, com dados concretos, quais são as cidades mais dispendiosas – e, este ano, nenhuma é propriamente uma surpresa.

A lista é calculada com base no preço médio por metro quadrado de um apartamento “prime”, com entre 100 e 200 metros quadrados.

E no topo da lista? Está Mónaco, onde apartamentos deste tipo chegam frequentemente aos 38.800 dólares (cerca de 34 mil euros) por metro quadrado.

Não é por acaso que Mónaco lidera também em termos de riqueza per capita, sendo que mais de 40% dos residentes do principado são milionários – a maior percentagem de qualquer cidade do mundo.

Em segundo lugar surge Nova Iorque, onde o preço médio de um apartamento prime ronda os 27.500 dólares (cerca de 24 mil euros) por metro quadrado. A Big Apple lidera ainda o ranking da cidade com mais milionários, com cerca de 384.500 residentes com esse estatuto.

Hong Kong, Londres e Saint-Jean-Cap-Ferrat (França) completam o top cinco. Curiosamente, França é o país com mais cidades (ou vilas) nesta lista das mais caras do mundo – Paris, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Cannes, Antibes e Èze estão todas entre as 20 primeiras – e os EUA ocupam o segundo lugar nesse critério.

Pode consultar o relatório completo aqui ou espreitar abaixo o top 10.

As cidades mais caras do mundo em 2025:

Mónaco Nova Iorque Hong Kong Londres Saint-Jean-Cap-Ferrat Paris Sydney Palm Beach Miami Beach Los Angeles

