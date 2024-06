É oficial: estas são as melhores universidades do mundo para 2025

Há muitos critérios a ter em conta quando o objectivo é descobrir quais são as melhores universidades do mundo, desde as áreas de estudo de cada uma até à satisfação geral dos estudantes. E um dos mais prestigiados rankings do género acaba de revelar a sua lista para 2025.

Este ano, o QS World University Rankings avaliou mais instituições do que nunca. Desta vez, foram 1500 universidades. Ainda assim, não há mudanças no primeiro lugar, que é ocupado pela mesma instituição norte-americana há 13 anos consecutivos.

Isso mesmo: o Massachusetts Institute of Technology (também conhecido como MIT) foi novamente classificado como a melhor universidade do mundo. “Quando foi fundado, em 1861, o MIT era uma pequena comunidade de solucionadores de problemas e amantes da ciência ansiosos por aplicar os seus conhecimentos ao mundo. Hoje, o MIT evoluiu para um gigante educacional, com um corpo docente de cerca de 1000 membros e mais de 11.000 estudantes de graduação e pós-graduação”, lê-se no QS Top Universities.

Na verdade, há seis instituições dos EUA entre as 20 melhores, incluindo Harvard, Stanford e Cornell. O Imperial College London conquistou o segundo lugar, superando tanto Oxford quanto Cambridge (embora ambas também estejam entre as dez melhores). Duas instituições de Singapura, duas da China e três da Austrália também estão entre as 20 melhores. Portugal tem duas instituições na lista, mas longe do topo: a Universidade de Lisboa (em 260.º lugar) e Universidade do Porto (278.º).

As 20 melhores universidades do mundo para 2025

Massachusetts Institute of Technology (MIT), EUA Imperial College London, Reino Unido Universidade de Oxford, Reino Unido Universidade de Harvard University, EUA Universidade de Cambridge, Reino Unido Universidade de Stanford, EUA ETH Zurich, Suíça Universidade Nacional de Singapura University College London, Reino Unido California Institute of Technology (Caltech), EUA Universidade da Pennsylvania, EUA Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA Universidade de Melbourne, Austrália Universidade de Pequim, China Universidade Tecnológica de Nanyang, Singapura Universidade Cornell, EUA Universidade de Hong Kong, China Universidade de Sydney, Austrália Universidade de Nova Gales do Sul, Austrália Universidade Tsinghua, China

Para ler a classificação completa das melhores universidades, visite o site da QS Top Universities.

