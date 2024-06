Portugal vai ter o maior percurso pedestre do mundo

Não faltam razões para tantos viajantes afluírem a Portugal: é banhado pelo sol quase todo o ano, nunca falta cultura para descobrir e ainda é bastante acessível para muitos estrangeiros. No entanto, a maior parte do turismo concentra-se nos mesmos destinos (Lisboa e Algarve) e na mesma época do ano (o Verão). Assim, na esperança de mitigar o turismo sazonal e redistribuir alguns dos seus visitantes para locais idílicos menos conhecidos, Portugal está a desenvolver um trilho de três mil quilómetros – que será o percurso pedestre circular mais comprido do mundo.

A rota faz parte de uma iniciativa para promover o turismo de saúde e bem-estar. Chama-se Palmilhar Portugal e surgiu como uma solução para ajudar partes menos desenvolvidas do país a beneficiarem do turismo, particularmente fora da época alta.

Preparado para o desafio?

O percurso será caminhável e ciclável, com partes acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Um pouco de tudo para todos.

Embora possa levar anos a ficar concluída, a primeira parte da rota será inaugurada no final de Julho em Alenquer. A rota completa deverá abranger 90 a 100 concelhos, passando ao longo das fronteiras norte e sul, serpenteando vinhedos e vilas e acompanhando a costa. Uma aplicação estará disponível para os caminhantes, que também vão receber um passaporte físico para carimbar ao longo do percurso. Para mais tarde recordar, burum!

Depois da inauguração da primeira parte do trilho este Verão, virá a abertura de rotas no Alentejo, no centro de Portugal e na região montanhosa de Trás-os-Montes. Até ao final do ano, espera-se que 15 rotas estejam prontinhas.

