É oficial: este é o país "mais desejado" do mundo em 2024

Não há problema em recorrer às redes sociais ou a plataformas de reservas para saber quais são os destinos mais procurados do momento. Mas e a opinião do público? Essa é a métrica sempre em evolução à qual todos acabamos por nos render.

Este ano, a Wanderlust convidou 168.000 viajantes para participarem na 23.ª edição dos seus Reader Travel Awards, reunindo mais de 3 milhões de votos em 22 categorias.

Uma delas era o país mais desejado do mundo, e pela terceira vez nos últimos quatro anos, o grande vencedor foi... a Austrália!

Embora já soubéssemos que este imenso país é um destino extraordinário, a Wanderlust aponta que o recente aumento de interesse pode estar relacionado com o crescimento das experiências culturais promovidas por comunidades aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres. Estas iniciativas oferecem novas maneiras de explorar esta terra ancestral, desde descobrir as raízes indígenas de cidades emblemáticas como Sydney até aventurar-se no deserto vermelho do Território do Norte e os seus 65.000 anos de história cultural.

Em segundo lugar ficou o Canadá e, em terceiro, o Japão. Descubra a lista completa dos 10 países "mais desejados", segundo a Wanderlust.

Os países mais desejados do mundo, de acordo com a Wanderlust:

Austrália Canadá Japão Estados Unidos Nova Zelândia Costa Rica África do Sul Brasil Coreia do Sul Peru

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no WhatsApp