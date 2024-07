É oficial: este país europeu é agora inteiramente alimentado por energia renovável

Esta semana tem sido bastante desoladora no que diz respeito a notícias sobre o ambiente. Desde os incêndios florestais na Turquia e na Grécia até às tempestades na Suíça, Itália e França, e o furacão nas Caraíbas, é claro que a emergência climática está a causar um grande impacto nas nossas vidas.

Mas nem tudo é desgraça – também houve algumas notícias positivas sobre o ambiente esta semana. Isto porque a Cidade do Vaticano está prestes a gerar 100% da sua electricidade a partir de energia renovável, com o Papa Francisco a anunciar planos para construir uma central solar.

Esta central será localizada nos arredores de Roma, num terreno de 424 hectares pertencente ao Vaticano, e aumentará a capacidade das instalações de painéis solares já existentes na capital italiana. Quando as obras forem concluídas, o Vaticano tornar-se-á o menor país (em termos de área) a ser totalmente independente em termos energéticos.

O Vaticano juntar-se-á a outros sete países no mundo que geram pelo menos 99,7% da sua energia a partir de fontes renováveis. Eles são:

Albânia

Butão

Nepal

Paraguai

Islândia

Etiópia

República Democrática do Congo

Além disso, 40 países geraram pelo menos 50% da sua electricidade a partir de fontes renováveis entre 2021 e 2022, e 11 destes são na Europa. A Alemanha é capaz de operar com 100% das suas fontes renováveis por curtos períodos de tempo, e a proporção de electricidade gerada por fontes verdes no Reino Unido aumentou 10,5% entre 2021 e 2022.

Na Escócia, a tecnologia renovável gerou o equivalente a 113% do consumo de electricidade do país em 2022, e embora a maior parte desta energia tenha sido proveniente do vento, especialistas prevêem uma mudança para a energia solar nas próximas décadas. De facto, cientistas da Universidade de Exeter e da University College London acreditam que a energia solar tornar-se-á a principal fonte de energia do mundo até 2050.

“Devido à trajectória tecnológica estabelecida por políticas passadas, um ponto de viragem global irreversível na energia solar pode ter sido ultrapassado, em que a energia solar passa gradualmente a dominar os mercados globais de electricidade, sem quaisquer políticas climáticas adicionais”, disseram os investigadores que publicaram um estudo na Nature Communications, citados pelo Independent. “A energia solar é o recurso energético mais amplamente disponível na Terra, e a sua atractividade económica está a melhorar rapidamente num ciclo de investimentos crescentes.”

Portanto, aí está – embora ainda haja um longo caminho a percorrer, nem todas as notícias sobre o ambiente são más.

+ Qual é a melhor região de turismo nacional? Os Açores