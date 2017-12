É oficial: Narcos volta em 2018, agora no México

Não é uma novidade absoluta, mas a confirmação do que já se suspeitava. Narcos vai ter uma quarta temporada e o México vai ser o novo cenário da série sobre o narcotráfico. Mas há mais: Michael Peña e Diego Luna foram anunciados no elenco.

A novidade foi anunciada nesta terça-feira no Facebook da série através de um pequeno teaser. Em nenhum lado é anunciado que os novos episódios serão passados no México mas a legenda e as imagens de um grupo de mariachi não deixam dúvidas: “Tacos, burritos, nachos... não tem como fazer nada disso sem um pouco de farinha. #NARCOS volta em 2018, malparidos”.

Depois do cartel de Medellín de Pablo Escobar e do cartel de Cali dos irmãos Rodriguez, Narcos parte para outros grandes chefes do narcotráfico. Não se sabe ainda sobre quem incidirá a série, nem que papéis vão desempenhar os actores agora anunciados.

Já se sabia, no entanto, que México estava na calha da produção, depois de no início do ano um assistente de produção de Narcos, Carlos Muñoz Porta, ter sido morto na Cidade do México, enquanto procurava locais para a série ser filmada.

