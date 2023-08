É preciso atitude para ter uma pizzaria como a Blitz na Costa da Caparica

Abriram há pouco mais de dois meses, mas toda a gente os conhece na Caparica. As pizzas são o grande chamariz, mas a boa onda do espaço é inegável. Assim que abrem portas, na avenida principal junto à praia, a esplanada compõe-se, numa mistura de portugueses e estrangeiros que tão bem caracteriza a Costa da Caparica hoje. A Blitz é, na verdade, o melhor retrato desta mudança e está aqui para ficar.

Arlei Lima

Foi em Dezembro de 2020 que David Liptay e Anna Bárath se mudaram para aqui de malas e bagagens (e até um forno) de Budapeste, seduzidos pelas ondas que já surfavam e ainda sem planos definidos. “A Anna trabalhava em marketing e publicidade, e já estava como freelancer. Eu estava numa de ver o que acontecia”, conta David, que já na Hungria tinha mudado de vida. “Fiz snowboarding de competição e trabalhei como consultor na área da Saúde. Nunca quis ser um empreendedor, só acabou por acontecer.” A cozinha nunca lhe foi um ambiente estranho. “Sempre cozinhei imenso, cresci nas cozinhas das minhas avós. A minha avó era do interior e, tal como uma avó do Alentejo, sempre andou no campo. A outra avó era judia. Era uma mistura interessante de culturas e de diferentes tradições”, lembra. “Depois comecei a fazer pizzas porque tinha um livro do Jamie Oliver, que para mim e para muitos da minha geração era o rei da cozinha.”

Arlei Lima

Daí até organizar “pizza parties” foi um instante. “E depois foi crescendo, os meus amigos já me pediam as pizzas”, diz num tom sempre entusiasmado. Ainda em Budapeste, criou a Blitz, então uma foodtruck – “uma coisa engraçada é que o nome se deve à carrinha que usámos, uma Opel Blitz dos anos 1950”. “Comprámos com uns amigos e depois adaptámo-la. A cozinha está aqui hoje, a carrinha vendemos, era muito antiga, não dava para ir de um lado para o outro”, recorda, entre risos.

Arlei Lima Veranil

Quando o casal se mudou para Portugal, não havia um plano traçado, embora as pizzas fossem uma possibilidade. Na Caparica, encontrou um amigo que o desafiou a voltar a pôr as mãos na massa, pondo-o em contacto com Gregory Bernard, do Dr Bernard, um dos primeiros grandes impulsionadores da zona. “Ele tinha um sítio e estava à procura de um conceito e decidimos tentar.” Foi quando, em 2021, nasceu o Palms Blitz. “No primeiro ano, tivemos um óptimo Verão, depois no segundo já estávamos a sentir que isto estava a acontecer. Fizemos coisas óptimas juntos, mas sentimos que era tempo de nos estabelecermos sozinhos”, justifica. “Basicamente vendemos o nosso apartamento em Budapeste e investimos o dinheiro para ter este sítio. Não há uma história mágica, é preciso pagar o preço e arriscar.” Até ver, parece ter sido a aposta certa.

Arlei Lima Picante

O espaço não é grande, mas tem uma boa esplanada, quase junto à praia. O forno destaca-se, a carta, com as receitas de David, é simples – é ele, aliás, que põe habitualmente as mãos na massa. Há cinco pizzas com base de tomate, entre as quais se destaca a Picante, com pepperoni e queijo azul (12€), e quatro com base de queijo, como a Veranil com mozzarella, speck, figos e ricota (13€). Nas foccacias, mais umas tantas opções, algumas bem tentadoras, como aquela que põe almôndegas entre duas fatias de pão (8€).

Arlei Lima Foccacia com almôndegas

É uma questão de atitude, acredita David, tal como acontece “em Lisboa no Velho Eurico, no Boavista Social Club ou na Musa”. “Sou relutante em acreditar que estamos a fazer alguma coisa boa, mas quando as coisas acontecem começo a acreditar. Gosto de pensar em mim mais como um artesão, é isso que me interessa. Só quero fazer a minha cena”, acrescenta o húngaro, num tom apaixonado e sempre sob o olhar atento de Anna. “Esta é uma indústria especial e [o sucesso] tem também a ver com a personalidade que pões nas marcas. Quando isso acontece, as marcas tornam-se coisas maiores e nós conseguimos fazer isso de uma forma orgânica”, assume, sem querer olhar para a frente. “Prefiro olhar para trás e ver o que conseguimos do que estar a antecipar. Tenho milhões de ideias, mas o meu principal objectivo é manter-me focado.”

Avenida General Humberto Delgado, 7 (Costa da Caparica). @blitzpizza.pt. Seg 13.00-23.00, Qui 13.00-23.00, Sez-Dom 13.00-00.00