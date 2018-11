E se o jantar de Natal este ano for antes um workshop?

Agora que o frio já se faz sentir e a cidade e os centros comerciais já se encheram de decorações de Natal, é mais do que altura de começar a pensar em marcar o sítio para o jantar ou jantares de Natal.

E falamos no plural porque sabemos que há o jantar dos amigos das corridas, do grupinho dos “fixes” da firma, dos amigos de sempre, dos amigos de infância, dos colegas da empresa, etc. Resumindo, são muitos e há que variar.

O que a Academia Time Out tem para apresentar é muito diferente de um qualquer tradicional jantar num restaurante da cidade. A escola de cozinha do Time Out Market propõe um formato bem mais divertido. A ideia é que todos venham cozinhar o seu próprio jantar, seja em formato de workshop ou de competição entre equipas.

O tema do workshop pode ser escolhido consoante os gostos do grupo (de cozinha tradicional portuguesa à tailandesa) ou com base num dos menus propostos pela equipa da Academia, com preço de 35€ ou 40€ por pessoa. Depois é só arregaçar as mangas e aprender a cozinhar sob a batuta do chef de serviço.

No final, puxe um banco e jante o que acabou de confecionar. E acredite que, tal como numa festa de Natal tradicional, nesta também pode terminar com uma gravata na testa. Para marcações e mais informações contacte academia@timeoutmarket.com ou 91 3383935.

