E se subisse Alfama em contra-relógio? O desafio está lançado

Do Largo do Chafariz, junto ao Museu do Fado, até ao Miradouro Santa Luzia, é sempre a subir. Não é fácil fazer o percurso nas calmas, muito menos a correr. Mas é exactamente isso que propõe o Challenge Up Portas do Sol: uma prova de velocidade e resistência, subindo em contra-relógio aqueles 510 metros pelas ruelas de Alfama, passando pelo Beco do Mexias, a Rua de S. Miguel, a Rua da Regueira e o Beco Garcês, até às Portas do Sol.

O desafio está marcado para a manhã de 4 de Maio, um sábado. A primeira prova (escalonamento) arranca às 9.30, para dividir os participantes com base nos tempos obtidos: 1.ª Liga Masculina (< 2’29”), 2.ª Liga Masculina (> 2’30”), 1.ª Liga Feminina (< 3’14”) e 2.ª Liga Feminina (> 3’15”).

Todos os atletas participam na segunda partida (eliminatória). Nessa fase, apuram-se nove para os quartos-de-final. De seguida, na meia-final, passam os seis melhores de cada Liga. A última corrida ocorre às 11.45, decidindo-se o pódio. As partidas ao longo de toda a prova realizam-se em duplas ou triplas de atletas, de 15 em 15 segundos.

Existem três critérios de classificação, aplicados por esta ordem: liga atribuída, número de fases em que participou e tempo da última fase. No final de cada corrida, será disponibilizada uma classificação geral, uma classificação masculina, uma classificação feminina e uma classificação por escalão.

No final, os primeiros três classificados (masculinos e femininos) recebem um troféu. O vencedor absoluto tem ainda direito a um jantar para duas pessoas no restaurante A Muralha – Tasca Típica.

As inscrições podem ser feitas online e custam 5€ até esta segunda-feira, 8 de Abril. Aumentando para 7€ para quem se inscrever até 29 de Abril e para 10€ para quem deixar para a última, isto é, até 2 de Maio. O kit participante inclui dorsal, chip, medalha finisher e ainda algumas ofertas. Só podem participar maiores de 18 anos.

