A Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril vai organizar visitas guiadas em inglês ao Museu da Guarda Nacional Republicana, no Quartel do Carmo, entre os dias 11 de Abril e 10 de Maio, quintas e sextas-feiras das 11.00 às 12.00. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, através de formulário online.

“Em 1974, ao derrubarem uma ditadura que vigorava há quase meio século em Portugal, os Capitães apresentaram um programa que tinha como eixos a descolonização, a democratização e o desenvolvimento. Esse gesto teve um impacto que transcendeu as fronteiras nacionais”, afirma a comissária executiva, Maria Inácia Rezola, citada em comunicado. “Também por esta circunstância, o 25 de Abril é uma data celebrada para além de Portugal e todos são bem-vindos a tomar como suas as comemorações.”

O Museu da Guarda Nacional Republicana situa-se no Quartel do Carmo, que evoca mais de seis séculos de história, com foco na história política, policial e militar. Afinal, foi aí que, no dia 25 de Abril de 1974, se refugiou o presidente do conselho, Marcelo Caetano, antes da sua rendição perante o sitiamento do local, realizado pelas forças comandadas pelo capitão Salgueiro Maia.

O espólio do museu inclui objectos de grande valor histórico e artístico referentes ao Convento do Carmo, ao período de vigência das Guardas Reais, Municipais e Republicanas, e à actual Guarda Nacional Republicana. Em exposição, encontram-se uniformes, armas, condecorações, bandeiras, pintura, escultura, cerâmica, mobiliário, azulejaria, viaturas, instrumentos musicais e de relojoaria.

Museu da Guarda Nacional Republicada, Quartel do Carmo. 11 Abr-10 Mai, Qui-Sex 11.00-12.00. Grátis, mediante inscrição prévia

+ Programas culturais para celebrar o 25 de Abril agora

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês