É uma festa: a street food chega a Benfica com yoga, música e podcasts

Entre os dias 11 e 13 de Outubro, junto ao Centro Comercial Fonte Nova, a rua vai encher-se de rulotes de comida e música, com podcasts à mistura e até uma aula de yoga.



O Benfica Street Food Fest vai levar companhia comestível para junto do Quiosque Caricato, de sexta-feira a domingo. É uma festa de comida de rua, organizada pelo pessoal deste pavilhão vermelho, o mais recente vizinho do Centro Comercial Fonte Nova, em articulação com a junta de freguesia local.

A oferta para esta primeira edição promete ser variada e inclui desde steakburgers americanos, cachorros quentes, pizzas e burritos a opções vegetarianas ou mais saudáveis, para que nenhum freguês saia de barriga vazia. A FruWay, HOW-Health on Wheels, iConic- Pizza Street Food, Karnivora, Pin Up Van, Super Food Bar e o Ao Ataco são as carrinhas confirmadas.

Não são só as rulotes que vão encher a rua. Há música durante os três dias do festival, com a actuação da DJ Perking Around logo na sexta-feira (19.00) e durante o fim-de-semana vai poder bailar aos ritmos do DJ José Pimentão e das Bandas dos alunos Chico e Joana Rodrigues da Escola Superior de Música de Lisboa.

A juntar à festa, há uma aula de iniciação ao ioga por parte do Benfica Yoga Sámkhya (sábado, 15.00) e ainda vai poder assistir à gravação de podcasts ao vivo da produtora BRUÁ nos dias 12 e 13.

A entrada é livre, só paga o que consumir.

Rua Paulo Renato. 11-13 de Outubro. Entrada livre.

