Early Birds: pequeno-almoço a toda a hora em São Bento

Seja um early bird ou não, o novo café-restaurante ao pé de São Bento tem pequenos-almoços para servir, da já very typical tosta de abacate aos ovos Benedict.

O néon em forma de ovo estrelado que se vê da rua, além de pôr este Early Birds directamente no top de sítios com queda para as redes, diz-nos logo que aqui há ovos. Maria Potudina e Vladimir Berdyshev mudaram-se de Moscovo para Lisboa para abrir um negócio: trouxeram o Eggsellent Moscow, um restaurante só de pequenos-almoços, trocaram-lhe o nome por questões legais mas mantiveram a filosofia.

Fotografia: Manuel Manso

O forte da casa é o menu do it yourself, ao qual chamaram Constructor: primeiro escolhem-se dois ovos, que podem ser estrelados, mexidos, escalfados ou em omelete e depois dois acompanhamentos, entre guacamole, queijo grelhado, salada de vegetais, tofu, panquecas, bacon, batatas, tomate grelhado ou cogumelos (10€). Com isto vem ainda uma salada, queijo-creme e fatias de pão da padaria do Copenhagen Coffee Lab, com quem iniciaram uma parceria.

A ementa foi toda construída com a ajuda das fundadoras da marca, que viajaram para Lisboa para ajudar na decoração em tons pastel e na procura dos melhores produtos e fornecedores da cidade – os ovos ainda não são todos orgânicos porque Maria não quer cair em intrujices e quer ter a certeza que as galinhas são felizes e os ovos orgânicos antes de os levar para Vladimir, o chef, cozinhar.

Fotografia: Manuel Manso

Há três menus de brunch, o inglês (14,50€), o americano (16€) e o com ovos Benedict (15€). A oferta completa-se com as tais tostas de abacate com ovo escalfado, estas com espargos e cogumelos laminados de maneira muito fina e salpicados pelo prato (5,50€), taças de iogurte com granola caseira e frutos vermelhos (5,50€), french toast (4,50€) ou hambúrgueres com ovo estrelado, queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese de sriracha (7,50€).

Além do ovo estrelado na parede, o Early Birds tem uma sala só para crianças e um um pequeno terraço na parte de trás. Em breve o bacon, abacate e ovos serão transformados em patches à venda neste espaço para bordar em t-shirts e declarar o seu amor aos pequenos-almoços.

Rua Nova da Piedade, 95 (São Bento). Ter-Dom 09.00-18.00.

