Eat Tasty: há uma cantina virtual que lhe leva o almoço ao local de trabalho

Serviço de confecção e entrega de comida caseira aos almoços no local de trabalho abrange as áreas do Tagus Park até ao Parque das Nações.

Ora porque não tem muito tempo para ir almoçar a um restaurante e corre o risco de o serviço atrasar, ora porque se esqueceu da marmita em casa, é provável que haja sempre um dia, a meio da semana, em que chega à hora de almoço e não tem um prato pronto a comer. Orlando Lopes e Rui Costa fundaram a Eat Tasty, uma start up portuguesa de confecção e entrega de comida caseira no local de trabalho, que é “uma espécie de cantina virtual com comida de qualidade”.

Esta é “uma empresa de comida e não uma de transporte”, começa por explicar Orlando, em referência a outros serviços de entrega. E nasceu de uma oportunidade, afinal “ter uma cantina com concessão numa empresa é um custo extraordinário que as empresas não podem suportar". "O metro quadrado está cada vez mais a aumentar”, diz, reforçando que querem ser “um hábito”. A prova de que está a funcionar é que começaram em 2016, com uma área de actuação mais moderada, e entretanto já estão a fazer entregas em grande parte da Grande Lisboa. “O nosso melhor cliente do ano passado, em 231 dias úteis, encomendou 200”, conta Orlando.

Todos os dias há, pelo menos, três pratos disponíveis – um de carne, outro de peixe e um vegetariano, de “comida do mundo”: tanto pode ser arroz de pato, como caril ou um prato de massa com camarão. É sempre rotativo e nunca repetem um prato na mesma semana, a não ser que exista um pico de vendas “astronómico” que compense repetir.

“Nunca são produções em grande escala, queremos ter sempre um toque caseiro”, continua um dos fundadores. Têm desde o primeiro dia um chef a trabalhar e a confeccionar receitas, produzidas em cozinhas certificadas, e têm também algumas parcerias com restaurantes, como a Empanaderia El Pibe. “A lógica é sempre a mesma: os restaurantes parceiros produzem as nossas receitas ou, no limite, nós adaptamos uma receita deles para nós”, explica.

Nós testámos: fizemos a encomenda (via site) para o almoço de segunda-feira da redacção Time Out na sexta-feira e chegou à hora prevista e quente. Apesar de termos feito com antecedência – para não corrermos o risco de determinado prato esgotar – as encomendas podem ser feitas no próprio dia, até às 11.55.

As entregas acontecem dentro de mais ou menos uma hora – há dois períodos de entrega, das 12.15 às 12.45 e das 12.45 às 13.15. “Nós produzimos sem vendas, o que significa que quando estão a encomendar, a comida já está feita”, explica Orlando sobre a rapidez do serviço, que neste momento tem 15 estafetas. Uma das questões que ainda estão a tentar mudar é a das embalagens de plástico. “Conseguimos não cobrar transporte porque fazemos muitas entregas por hora e por estafeta. A comida tem de ter conservação quente e estas embalagens garantem isso. Além de que o estafeta tem de conseguir levar bastantes e por isso têm de ser empilháveis. Já testámos de tudo, estamos à procura de um material para substituir”, refere.

Entre 85 a 90% das encomendas são feitas no próprio dia mas no início da semana pode escolher e fazer a encomenda para a semana toda. Os pratos custam 5,90€ (já com o preço da entrega incluído), fora uma ou outra excepção em parceria com algum restaurante, como o poké de salmão (7,90€). É possível comprar o prato único ou adquirir um crédito de 11,80€, de 40€ (com oferta de um bónus de 4€), de 80€ (bónus de 10€) ou de 120€ (bónus de 15€).

