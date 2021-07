Eco Pop Up: mini-festival sustentável vai acontecer num rooftop em Lisboa

Chama-se Eco Pop Up, é um mini-festival sustentável e arranca já esta quinta-feira, 22 de Julho. Além de um mercado de marcas sustentáveis, a programação inclui três conceitos pop-up de comida plant-based, um bar com bebidas refrescantes e DJs. A proposta é da marca portuguesa R‑Coat, que usa guarda-chuvas em fim de vida para criar casacos, calções reversíveis e chapéus.

Durante três dias, de 22 a 24 de Julho, vai ser possível descobrir novas marcas portuguesas. Além da R-Coat, encontrará a Herbes Folles (produtos para a pele feitos com ervas daninhas), a Swimaware (biquínis feitos com plásticos dos oceanos), a Muka (queijo artesanal vegano), Flo (flores sustentáveis), Senhorito (molhos feitos com chilis biológicos cultivados em horta urbana), Näz (moda sustentável) e a Do Zero (produtos para ter um estilo de vida mais ético e sustentável).

Para matar a fome, há um pop-up por dia: hambúrgueres da Beauty’s (22 de Julho), tacos do Senhorito (23 de Julho) e brunch com a Amabile Kolenda (24 de Julho). Vai ainda haver um bar para beber copos e um DJ por dia: Nat Portilho na quinta, Lucas Bicudo na sexta e Antoine no sábado.

Selina Secret Garden. Qui-Sex 16.00-20.00. Sáb 10.00-15.30. Entrada livre.

