EcoMarket: mercado sustentável volta em Outubro com palestras, compras e showcookings

Sustentabilidade é a palavra de ordem quando falamos das irmãs Curica, donas da Organii, e do seu mercado anual. A edição deste ano do Organii Ecomarket está marcada para o fim-de-semana de 26 e 27 de Outubro e monta arraiais novamente no bairro de Marvila.

“Vida sustentável. Pequenas mudanças. Toda a diferença”: é este o mote de arranque de mais uma edição do mercado sustentável de Cátia e Rita Curica. O local escolhido, à semelhança da última edição, volta a ser o Armazém 16, que tem oscilado entre palco de festas e outros mercados.

No mundo falam-se muitas línguas, mas por cá a Organii trata de falar a língua do ecológico e abarcar tudo o que o maravilhoso mundo do orgânico tem para dar. São mais de 100 marcas confirmadas que seguem uma premissa ecológica e bio. Para completar o cartaz, há palestras, workshops e showcookings para preencher as horas vagas com conhecimento de causa e para quem quer mudar de vida.

E como não pode ser só comprar e aprender, há um terceiro verbo metido ao barulho: comer. O Ecomarket terá vários stands de comida vegetariana, vegan e macrobiótica, tudo para promover o consumo consciente e oferecer alternativas saudáveis. Se decidir ir em família, conte com uma série de actividades para os mais pequenitos.

Armazém 16 (Marvila). 26-27 de Outubro.

+ As lojas e marcas sustentáveis em Lisboa que tem de conhecer