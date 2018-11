Edição de Natal do Hype Market troca Alvalade pelo palacete Gomes Freire

Em Dezembro, o Hype Market acontece com uma edição dupla muito especial para que possa fazer atempadamente as suas compras de Natal.

Além do mercado que costuma acontecer em Alvalade, em Dezembro o Hype Maket vai ter, excepcionalmente, uma edição no Palacete Gomes Freire, em Arroios.

Marcado para o feriado, 1 de Dezembro, esta edição especial, que irá decorrer entre as 11.00 e as 19.00, antecipa a quadra festiva e promete encher o palacete do século XIX com os já habituais expositores, que divulgam e promovem mais de 50 marcas de vestuário, acessórios, joalharia e decoração. Entre estas vai poder encontrar o spot das artes, a Jimp Family, a Maria Feliz, entre muitos outras. E a melhor parte é que o evento tem entrada livre e parque de estacionamento gratuito na Rua Gomes Freire.

Se não conseguir comprar tudo de uma vez, nada tema, pois terá ainda os dia 15 e 16 de Dezembro para terminar de encher o sapatinho. Desta vez, o mercado regressa ao seu lugar habitual, o número 37E da Avenida da Igreja, em Alvalade, com mais sugestões de presentes para toda a família.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

