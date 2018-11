Reino do Natal leva mercado, concertos e Pai Natal a Sintra

Não há dúvidas que assim que entramos em Dezembro o Natal toma conta de tudo o que é parque e jardim, praças ou pracetas. O Reino do Natal volta a ocupar o Parque da Liberdade, em Sintra, de 1 a 23 de Dezembro – é quase um mês de agenda natalícia com um mercado e um mundo encantado para os mais pequenos.

A magia da quadra invade um dos parques mais míticos da vila de Sintra, que se torna o cenário ideal para levar os miúdos. Todo o espaço é cenografado com figuras fantásticas do universo natalício, dos duendes às fadas e renas, e há até uma casa do Pai Natal onde as crianças vão poder tirar uma fotografia e entregar as cartas com os pedidos para este ano.

Tal como nas edições anteriores, que ao longo de oito anos já receberam cerca de 300 mil pessoas, nesta edição do Reino do Natal também haverá actividades desportivas, ateliês para crianças e, claro, o típico mercado de Natal com muito artesanato e gastronomia tradicional à mistura.

No dia de arranque do evento, este sábado dia 1, decorre o desfile solidário de motards Pai Natal, que parte do Palácio de Queluz às 14.45 e chega ao Parque da Liberdade para dar início ao mundo encantado. Tome nota também que ao longo dos vários dias haverá concertos especiais a acontecer no palco dentro da tenda coberta, como é o caso do do grupo Coral Infanto-Juvenil da AEFAC logo no dia 1, o Grupo Coral Canta Cabriz no dia 8, o Rancho Folclórico “Os Saloios” de D. Maria no dia 15 ou o Grupo Folclórico As Florinhas do Alto Minho a 23 – todos os concertos acontecem às 15.30.

A iniciativa tem novamente um carácter solidário, e apela aos visitantes a entregar um donativo (bem alimentar não perecível) ou um valor simbólico que reverte depois na compra de alimentos para as famílias mais carenciadas do concelho de Sintra.

Parque da Liberdade. Dias 6, 7, 13 e 14 09.00-17.00; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 11.00-19.00.

