Edifício centenário no Cais do Sodré vai ser habitação de luxo

Projecto de reabilitação assinado pelo arquitecto Samuel Torres de Carvalho prevê a construção de 37 apartamentos no edifício da Praça D. Luís I.

O Time Out Market, no Cais do Sodré, vai ganhar um vizinho de luxo. Do outro lado da Praça D. Luís I, dos números 13 ao 27, está a ser recuperado um edifício centenário, que estava devoluto e parcialmente emparedado. Vai dar lugar a 37 apartamentos de luxo, com tipologias T1 a T4, que começaram a ser vendidos nesta quinta-feira por um valor mínimo de 440 mil euros. Estarão pontos em Abril de 2020.

O imóvel é do século XIX e fica no gaveto da Praça D. Luís I e da rua com o nome do mesmo monarca. O projecto de reabilitação é de Samuel Torres de Carvalho, o arquitecto que tem em mãos, por exemplo, a recuperação do Cinema Odeon. A Time Out questionou o promotor, a JLL, sobre o investimento feito no empreendimento, mas o valor não foi revelado. A obra começou em Dezembro passado.

O Riberia Garden – assim passará a chamar-se o edifício – manterá “a fachada clássica característica de um edifício histórico oitocentista”, mas a estrutura interior será “totalmente nova”, com “um estilo simultaneamente contemporâneo ao empreendimento”, revela o comunicado conjunto da JLL e da Porta da Frente Christie's, que estão a vender os futuros apartamentos em regime de “co-exclusividade”. Os cinco pisos do imóvel terão “linhas elegantes e modernas com áreas entre os 62 e os 226 metros quadrados”.

Samuel Torres de Carvalho

“Apresentamos aqui apartamentos elegantes, luminosos e confortáveis, com excelentes acabamentos”, diz a directora de Residencial da JLL Portugal, Patrícia Barão, na mesma nota. Este projecto, acrescenta, é uma “excelente oportunidade para quem quer viver ou investir” numa zona em que “se pode usufruir do Tejo, da luz de Lisboa e das suas praças e jardins, ao mesmo tempo que se tem acesso a uma vasta e diversificada oferta cultural e de lazer”.

O director-geral da Porta da Frente Christie’s, Rafael Ascenso, destaca a localização entre o Cais do Sodré e Santos, que “proporciona todas as comodidades”, com “tranquilidade e segurança”. “Temos a certeza que será um produto de sucesso.”

