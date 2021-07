Edis One e Pariz One desenham mural de homenagem ao futebol em Benfica

Mural de Edis One e Pariz One, em Benfica

Edis One e Pariz One, artistas do bairro, desenharam uma homenagem ao futebol português, no local onde jogou a primeira selecção nacional de futebol. O Campo da Feiteira já não existe, mas há um túnel que promove o talento nacional e os valores do fair play, junto à Rua Emília das Neves, em Benfica.

Entre 20 e 22 de Maio de 1911, o Stade Bordelais Université Club disputou um torneio de futebol em Lisboa que decorreu no desaparecido Campo da Feiteira, então casa do Sport Lisboa e Benfica (SLB). O primeiro jogo foi disputado com o Clube Internacional de Futebol (CIF), o último com o próprio SLB, mas pelo meio fez-se história.

Helio Pereira Mural de Edis One e Pariz One, em Benfica

A 21 de Maio, um domingo, jogou nesse campo a primeira selecção portuguesa de futebol, escolhida a dedo pela Associação de Futebol de Lisboa. Entre os presentes neste grupo, estavam fundadores dos três grandes clubes da cidade de Lisboa, como Cosme Damião, do SLB, os irmãos Stromp do Sporting Clube de Portugal (SCP), ou Artur José Pereira, jogador do Benfica que depois ajudou a fundar Os Belenenses.

Em campo, na disputa contra o Stade Bordelais Université, estiveram ainda Carlos Sobral, Merik Barley, Eduardo Pinto Bastos e William Sissener, do CIF, António Rosa Rodrigues e João Bentes, do SCP, e Henrique Costa, do SLB. Nesse dia, a “team A”, como a descreveu o jornal Os Sports Illustrados, venceu os estudantes franceses por 5-1.

©Helio Pereira Mural de Edis One e Pariz One, em Benfica

O mural de Edis One e Pariz One representa os jogadores desta primeira selecção, com o objectivo de homenagear a história do futebol português, no local onde outrora funcionou o Campo da Feiteira, entre a Estrada de Benfica e a Rua Emília das Neves. Um projecto que resulta de um protocolo entre a Junta de Freguesia de Benfica e os Jogos Santa Casa e que também celebra o fair play e o talento nacional.

Como os terrenos onde se localizava o Campo da Feiteira foram urbanizados, o mural comemorativo foi desenhado no túnel que liga a Rua Emília das Neves (localizada numa das linhas laterais do antigo campo) à Rua Nossa Senhora do Amparo.

+ Município do Barreiro celebra 500 anos com intervenção artística

+ Leia aqui a Time Out Portugal desta semana: O nosso mai novo