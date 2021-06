Município do Barreiro celebra 500 anos com intervenção artística

O Polidesportivo Francisco do Paço foi alvo de uma intervenção artística, no âmbito das comemorações dos 500 anos do Município do Barreiro.

O Município do Barreiro tem estado a comemorar 500 anos com várias iniciativas. Agora, promove a reabertura do Polidesportivo Francisco do Paço, na Zona 4 do Barreiro, que foi alvo de recuperação, renovação e intervenção artística. O projecto, desenvolvido em parceria com a Hoopers, homenageia 37 figuras históricas do desporto da cidade, como os futebolistas Fernando Chalana e João Cancelo e os basquetebolistas Mike Plowden e Miguel Minhava.

A cerimónia de reabertura do espaço ao público, que teve lugar esta segunda-feira, 28 de Junho, contou com a presença de Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro. “Com esta intervenção quisemos não só reforçar a ligação das pessoas à cidade, mas também homenagear alguns dos diversos heróis desportivos que este Município já produziu, procurando, ao mesmo tempo, reforçar e promover a aproximação e a apropriação das pessoas do espaço público”, disse.

A intervenção artística ficou a cargo do artista setubalense Samina, que teve oportunidade de executar a sua maior obra até à data. Foram intervencionados três espaços, compreendendo uma área com cerca de 1800 metros quadrados: um campo de jogos (com espaços dedicados e exclusivos para a prática de basquetebol e de futebol), uma empena e a zona dos balneários, local onde estão agora eternizados os 37 desportistas seleccionados pelo Município.

O campo de jogos, onde é possível ler a palavra “Barreiro” e o código postal da cidade “2830”, já se encontra aberto ao público e a sua utilização é de acesso livre. O local está bem identificado pela indicação de “Zona 4” e pelas duas figuras a praticar basquetebol e futebol que ali se encontram.

