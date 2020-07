Edis One levou "Harmonia" a Cascais

O artista urbano Edis One tem uma nova obra na rua, desta vez em Cascais. A intervenção localiza-se no edifício da Clínica Cordeiro, junto à Baía de Cascais, e mostra duas mãos entrelaçadas, envoltas no mar e na calçada portuguesa. Chamou-lhe Harmonia, em alusão à união entre todos.

“Em Janeiro, fui desafiado pela Clínica Cordeiro a dar uma nova imagem ao edifício que se situa na Baía de Cascais. O objectivo foi unir Cascais e a zona em seu redor”, detalha o artista.

A começar pela representação das folhas das palmeiras em amarelo, para ligar com as existentes na zona, e passando pela calçada portuguesa, representada em tons de cinzento, são estes os elementos da transformação pensada por Edis One.

Por sua vez, as duas mãos ligadas “transmitem um sentimento de união, proximidade, compromisso e protecção, abrangendo assim todas as gerações”, explica sobre a sua mais recente criação.

+ Roteiro de arte urbana em Lisboa

Share the story