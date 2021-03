EDP Corrida da Mulher terá a sua primeira edição virtual e será solidária

As corridas virtuais foram uma adaptação necessária dos eventos desportivos aos tempos pandémicos, e parece mesmo que vieram para ficar. A primeira edição virtual da EDP Corrida da Mulher acontece entre 22 e 23 de Maio, sendo que terá vertente solidária com parte da inscrição a reverter para o IPO-Porto.

O evento, que é um dos maiores eventos desportivos femininos do Porto, terá este ano uma edição diferente e, por sua vez, aberta a pessoas de qualquer canto do mundo. Na impossibilidade de colorir as ruas com uma mancha cor-de-rosa de milhares de participantes, o encontro de 2021 será virtual e ao longo de dois dias.

Uma das novidades deste ano é que a EDP Corrida da Mulher vai aceitar a participação de toda família e não só das mulheres, uma vez que quer “motivar famílias inteiras para um momento de lazer e convívio diferente e único”, refere a organização Run Porto em comunicado.

As inscrições são feitas no site do Run Porto, depois de criar conta por lá, e estão limitadas aos cinco mil inscritos. Estão abertas até 18 de Maio e têm o valor de 8€, sendo que 1€ reverte directamente de forma solidária para o IPO-Porto, para a sua luta contra o cancro da mama. Ao longo das 14 edições foram angariados mais de 263 mil euros com a participação de mais de 225 mulheres nesta iniciativa.

O kit de participante será depois enviado para casa com uma t-shirt técnica e o dorsal digital, sendo que os inscritos poderão depois descarregar o diploma de participação no site da organização.

Cada pessoa inscrita poderá realizar a prova ao seu ritmo optando por caminhar ou correr os quilómetros que definir na hora da inscrição. A organização recomenda que sejam percorridos individualmente nas ruas perto de casa ou num parque próximo de cada participante.

