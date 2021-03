Corrida de São Silvestre 2021 será presencial, virtual e solidária

Apesar de continuarmos sob o chapéu da pandemia, a organização da icónica Corrida de São Silvestre já lançou o repto para o evento deste ano: a corrida, que passa a chamar-se Lidl São Silvestre de Lisboa, está prevista acontecer a 18 de Dezembro num formato híbrido que conjuga o presencial com o virtual. O lado solidário mantém-se.

Desde 2008, que a São Silvestre de Lisboa já pôs mais de cem mil atletas a correr pela capital, e mesmo com restrições pandémicas o objectivo é não parar. A 14.ª edição da corrida, que tem como tradição realizar-se no último sábado do ano, está assim prevista acontecer a 18 de Dezembro, uma vez que o último sábado é a 25 de Dezembro – e aqui o Natal sobrepõe-se, naturalmente, à iniciativa.

O evento arranca às 15.00 com o Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada para as crianças nascidas entre 2008 e 2015, com percursos que variam entre os 300 e os 1000 metros. Mais tarde, às 17.00, arranca o evento para os atletas om mais de 18 anos com uma prova de 10 quilómetros.

Em 2020, e devido à pandemia, a São Silvestre estreou uma vertente virtual que contou com sete mil inscrições com carácter solidário, uma vez que 1€ de cada inscrição revertia para a Rede de Emergência Alimentar. No total, foi alcançado um donativo de 7314€, entregue ao Banco Alimentar, em Alcântara.

Em 2021, a ideia é manter o formato virtual – aliado ao presencial –, mantendo-se também o carácter solidário do evento com um donativo a reverter para a Rede de Emergência Alimentar.

A HMS Sports, entidade organizadora da prova, quer manter a tradição dos treinos de preparação para a prova, que acontecem nos sábados anteriores ao dia do evento. Estão assim previstas as datas de 27 de Novembro, 4 e 11 de Dezembro para os treinos no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto.

Este ano há uma mudança estratégica na corrida, sendo agora a cadeia de supermercados Lidl a asumir o papel de naming sponsor, sendo que desde 2009 era o El Corte Inglés a assumir esse papel. “A ligação do LIDL ao desporto e ao incentivo da actividade física, com a adopção de um estilo de vida saudável, tem sido notória nos últimos tempos. A marca apoia dez atletas portugueses do alto rendimento, os Lidl Stars, três dos quais ligados ao atletismo e um deles já venceu a São Silvestre de Lisboa, pelo que a associação às corridas acompanha, naturalmente, este movimento”, acrescenta Hugo Miguel Sousa, director geral da HMS Sports.

As inscrições para a corrida ainda não estão abertas, mas a organização aconselha os atletas a estarem atentos às suas redes sociais e ao site da prova.

