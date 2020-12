Corrida de São Silvestre será online e terá uma vertente solidária

Tudo mudou num ano pandémico – até as corridas, que passaram a ser virtuais. A mítica corrida El Corte Inglés São Silvestre, que arrasta milhares de atletas para a rua no final do ano, terá a sua 13.ª edição a 26 e 27 de Dezembro, mas num formato virtual. Por cada inscrição há um valor que reverte a favor da Rede de Emergência Alimentar, estruturada a partir do Banco Alimentar em parceria com a ENTRAJUDA e que visa apoiar quem mais precisa.

Os 10 km de corrida (9€, 1€ reverte para a Rede de Emergência Alimentar) mantêm-se, assim como a prova para os mais pequenos, a Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada (7€, 1€ solidário), dirigida a crianças nascidas entre 2007 e 2015, mas este ano há novidades: a inscrição família e a inscrição presente. A primeira permite a participação conjunta de adultos e crianças do mesmo agregado familiar, e a inscrição presente (10€; 1€ solidário) serve para surpreender alguém especial.

Os participantes podem correr os 10 km quando quiserem , num percurso e horário definidos pelos próprios, durante o fim-de-semana de 26 e 27 de Dezembro, respeitando as regras das autoridades de saúde e cronometrando a prova. Depois, cada corredor ou caminhante deve submeter online o comprovativo de actividade no site da Corrida de São Silvestre até às 23.59 de 29 de Dezembro, com registo da data da actividade, distância percorrida e tempo, para receber o diploma electrónico.

Na corrida para os mais jovens, da Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada, o que se pretende é o fomento da actividade física pelo que a distância percorrida será definida, nos mesmos dias, pelos jovens atletas.

“Este ano, por ser virtual, permite a participação de pessoas dos quatro cantos do mundo. Independentemente do local onde residam, podem associar-se à corrida, basta fazerem a inscrição e realizar a actividade num dos dias previstos, num percurso e horário à escolha”, explica Hugo Sousa, director-geral da HMS Sports.

E para evitar deslocações desnecessárias, os kits de participação serão enviados para a morada indicada pelos participantes. Quem se inscrever para a prova de 10 km receberá uma long sleeve New Balance, um dorsal, um voucher de desconto para usar no El Corte Inglés, em Lisboa e online, um voucher experiência Holmes Place e uma amostra Lenor Unstoppables. As crianças inscritas na Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada também terão direito a um kit de participação.

As inscrições já estão abertas, basta visitar o site da corrida.

