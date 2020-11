Lisboa é o melhor destino 'city break', segundo os World Travel Awards

Apesar do declínio do turismo em todo o mundo, Lisboa foi eleito o melhor destino city break nos World Travel Awards deste ano. Nesta edição, a mais votada de sempre, foi ressalvado que o sector do turismo “enfrenta enormes desafios” mas os fundadores dos prémios acreditam que continua a existir “uma forte vontade de viajar para destinos que são reconhecidos como os melhores do mundo”.

Para Paula Oliveira, da Associação de Turismo de Lisboa (ATL), “esta é uma excelente notícia num ano tão catastrófico. Representa o reconhecimento mundial e contínuo da qualidade e diversidade da oferta turística de Lisboa e será, certamente, uma referência para os turistas estrangeiros assim que começarem a planear as suas viagens”.

Lisboa foi distinguida por ser uma capital com natureza, que se conjuga com “natureza, praias, uma reserva natural de surf, património mundial da UNESCO, gastronomia, dois estuários ou até mesmo o oceano”. A cidade das sete colinas “apresenta-se como um destino único no mundo”, sublinha a ATL.

Todos estes factores, defende a responsável da ATL, “associados ao desejo de viajar que as pessoas mantêm, são altamente positivos quando a pandemia acabar”. Até lá, interessa preservar o sector do turismo, para que este “possa assegurar, com a máxima qualidade, o seu papel crucial numa retoma que se deseja o mais breve possível.

Antes de a pandemia se instalar, o sector turístico da cidade era responsável por 14,7 mil milhões de euros de receita anual e assegurava mais de 200 mil empregos, representando 20,3% do PIB regional.

Os World Travel Awards são considerados dos prémios mais importantes no sector. Os vencedores são conhecidos depois de apurados os resultados de uma votação online, em que participa o público e profissionais do sector em todo o mundo.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Restaurantes: a luta pela sobrevivência